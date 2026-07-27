Киевское «Динамо» сделало заявление и направило протест УЕФА из-за флага России в матче ЛЕ

Киевское «Динамо» направило протест в УЕФА из-за демонстрации российского флага на матче квалификации Лиги Европы с ПАОКом (2:3) 23 июля.

«Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и клубом ПАОК (Салоники) отразился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своём секторе поднимали во время игры флаг Российской Федерации. Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознаёт всего, что сейчас переживает украинский народ.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать русскую символику.

Мы в киевском «Динамо», как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом конфликта отстранил все команды России от участия в континентальных соревнованиях. В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским «Динамо» предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света выявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

* Ряд формулировок изменён или исключён из текста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.