«Все дуры. Вышли замуж из-за денег». Карпина раскритиковала стереотипы о жёнах футболистов

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась мнением о жёнах футболистов, раскритиковав популярные стереотипы.

— Как считаешь, что думают о жёнах футболистов?

— Да я догадываюсь что! Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях. Что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они всё из-за денег. Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов еще толком не было. Футболисты же рано женятся. По крайней мере, первый раз. Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно. Или что у всех цель развестись и отпилить алименты… Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы. Хотя они есть везде — не только у футболистов. Они есть у врачей, у юристов, у депутатов, у грузчиков. Громко разводиться со скандалами — это, наверное, умеют все и делают 90%. Но пишут только про футболистов! Опять же, потому что завязаны другие суммы, понятно. И помимо денег, конечно, это медийка — футболисты на слуху. Причём есть те, которые не очень известны, разводятся тоже будьте-нате, но про них никто ничего не пишет, потому что неинтересно. У нас же надо, чтобы это все кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет — и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и все у них нормально — это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности — это неинтересно, — сказала Карпина в эфире шоу «Один День | Уютный подкаст» в ВК.

В мае стало известно, что в семье Валерия Карпина впервые родится мальчик. Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года.