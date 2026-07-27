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Удалённый защитник «Рубина» Рожков грубо оскорбил судью, уходя в подтрибунку во время игры

Удалённый защитник «Рубина» Рожков грубо оскорбил судью, уходя в подтрибунку во время игры
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Защитник «Рубина» Илья Рожков грубо высказался в адрес главного арбитра матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» Артёма Чистякова после своего удаления. На 18‑й минуте судья Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку Рожкову за удар локтем нападающего «быков» Хуана Боселли. Встреча завершилась в пользу «южан» со счётом 3:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Не судья, а ****** какой‑то», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ», уходя в подтрибунное помещение.

Ранее бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил удаление полузащитника «Рубина», назвав его «агрессивным поведением, которое трактуется как удар локтем по лицу». Позже стало известно, что Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча «Рубин» — «Краснодар».

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