В Аргентине сообщили важные новости относительно будущего Эсекьеля Барко в «Спартаке»

Возвращение Эсекьеля Барко в «Ривер Плейт» оказалось под угрозой. Об этом сообщает аккаунт La Página Millonaria в социальной сети X, у которого более миллиона подписчиков.

По информации источника, аргентинский клуб продолжает переговоры о возвращении полузащитника, однако в окружении футболиста считают такой трансфер маловероятным. Главной причиной называются высокие финансовые требования московского «Спартака».

Сообщается, что российский клуб заплатил за Барко $ 16 млн и теперь рассчитывает вернуть значительную часть вложенных средств, прежде чем отпустить игрока.

Таким образом, если в переговорах не произойдёт резких изменений, Эсекьель Барко, вероятнее всего, продолжит выступать за «Спартак», а его возвращение в «Ривер Плейт» этим летом не состоится.