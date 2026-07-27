Соболев, Барко и Боселли — в сборной 1-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 1-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — два футболиста. По одному представителю у «Балтики», «Ростова», «Зенита», махачкалинского «Динамо», «Оренбурга», ЦСКА, «Спартака», «Рубина» и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Ильдара Ахметзянова («Оренбург»).

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Александр Сандрачук («Динамо» Мх), Никита Чернов («Крылья Советов»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Данил Круговой (ЦСКА).

Полузащитники: Хуан Боселли («Краснодар»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Андрей Касаджиков («Оренбург»).

Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).

Напомним, первое место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей.