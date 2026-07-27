Авторитетный журналист рассказал о будущем Рафаэла Леау. Игрок может переехать в Турцию

«Бешикташ» провёл наиболее предметные переговоры по трансферу Рафаэла Леау, сообщает авторитетный журналист Саша Тавольери в Х

По данным источника, именно «Бешикташ» сейчас продвинулся дальше всех в переговорах с окружением вингера «Милана». Интерес со стороны «Галатасарая» также существует, однако он значительно менее конкретный.

При этом «Милан» не намерен отпускать португальца в аренду. Если 26-летний футболист покинет итальянский клуб этим летом, то это произойдёт только на правах полноценного трансфера. Другие варианты руководство «россонери» не рассматривает.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.