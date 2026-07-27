15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Авторитетный журналист рассказал о будущем Рафаэла Леау. Игрок может переехать в Турцию

Авторитетный журналист рассказал о будущем Рафаэла Леау. Игрок может переехать в Турцию
Комментарии

«Бешикташ» провёл наиболее предметные переговоры по трансферу Рафаэла Леау, сообщает авторитетный журналист Саша Тавольери в Х

По данным источника, именно «Бешикташ» сейчас продвинулся дальше всех в переговорах с окружением вингера «Милана». Интерес со стороны «Галатасарая» также существует, однако он значительно менее конкретный.

При этом «Милан» не намерен отпускать португальца в аренду. Если 26-летний футболист покинет итальянский клуб этим летом, то это произойдёт только на правах полноценного трансфера. Другие варианты руководство «россонери» не рассматривает.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Галатасарай» хочет взять в аренду с правом выкупа нападающего «Милана» Леау — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android