Мартинс вошёл в топ-10 бомбардиров-легионеров в истории «Спартака», догнав Понсе и Адриано

Опорный полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс вошёл в топ-10 легионеров-бомбардиров «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На счету люксембургского футболиста 25 мячей в 146 матчах. Столько же забили аргентинец Эсекьель Понсе (73 игры) и бразилец Луис Адриано (79 встреч). Рекордсменом по голам за клуб среди легионеров является нидерландец Квинси Промес. В его активе 114 мячей. Вторую строчку занимает бразилец Веллитон (61 гол в 133 матчах). Тройку замыкает ещё один бразилец Робсон (41 мяч в 147 играх).

Данное достижение покорилось Мартинсу в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» разгромил «Родину» в дерби (3:0), а Кристофер забил второй мяч своей команды.