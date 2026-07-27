Мартинс вошёл в топ-10 бомбардиров-легионеров в истории «Спартака», догнав Понсе и Адриано
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Опорный полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс вошёл в топ-10 легионеров-бомбардиров «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
На счету люксембургского футболиста 25 мячей в 146 матчах. Столько же забили аргентинец Эсекьель Понсе (73 игры) и бразилец Луис Адриано (79 встреч). Рекордсменом по голам за клуб среди легионеров является нидерландец Квинси Промес. В его активе 114 мячей. Вторую строчку занимает бразилец Веллитон (61 гол в 133 матчах). Тройку замыкает ещё один бразилец Робсон (41 мяч в 147 играх).
Данное достижение покорилось Мартинсу в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» разгромил «Родину» в дерби (3:0), а Кристофер забил второй мяч своей команды.
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