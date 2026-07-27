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«Галатасарай» сделал заявление по информации о переходе Джамала Мусиалы из «Баварии»

«Галатасарай» сделал заявление по информации о переходе Джамала Мусиалы из «Баварии»
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«Галатасарай» опроверг информацию о возможном переходе Джамала Мусиалы.

Представитель турецкого клуба заявил, что сообщения о договорённости с полузащитником «Баварии» Джамалом Мусиалой и мюнхенским клубом не соответствуют действительности. Его слова приводит издание Fanatik.

«Информация о том, что наш клуб достиг соглашения с Джамалом Мусиалой и «Баварией», не соответствует действительности. Сообщаем об этом общественности», — заявил представитель «Галатасарая».

Ранее ряд СМИ и инсайдеров сообщали, что турецкий клуб ведёт работу над переходом Мусиалы. По их данным, 23-летний немецкий полузащитник мог перейти в «Галатасарай» на правах аренды, однако официально эта информация подтверждения не получила.

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