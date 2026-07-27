«Не вижу шансов». Гришин рассказал, кто будет в старте «Краснодара» — Кордоба или Воробьёв

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о перспективах форварда Дмитрия Воробьёва заиграть в основном составе «Краснодара» при наличии нападающего Джона Кордобы, который в минувшем сезоне РПЛ становился лучшим бомбардиром.

«Он здорово играл в «Локомотиве», стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в «Краснодаре», если Кордоба будет в прайме. Он нужен будет команде, если «Краснодару» необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы. Если они продолжат играть в 4–3–2–1, то при здоровом Кордобе я не вижу шансов у Воробьёва», – сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

18 июля форвард Воробьёв официально подписал контракт с «Краснодаром», который будет действовать до лета 2030 года. Воробьёв является воспитанником академии клуба, однако за основную команду провёл лишь один матч. С 2024-го он выступал за «Локомотив», забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 73 матчах.