«Бешикташ» может объявить о трансфере Мохамеда Салаха уже сегодня — журналист

«Бешикташ» сегодня может объявить о переходе вингера Мохамеда Салаха. Об этом сообщил турецкий журналист Атакан Курт в социальной сети X.

По информации источника, клуб уже подготовил игровые футболки с фамилией египтянина, а также завершил все организационные приготовления к трансферу.

Журналист утверждает, что официальное объявление о переходе ожидается уже сегодня. После этого Салаху планируют устроить торжественную встречу в аэропорту, а затем провести церемонию подписания контракта на стадионе «Бешикташа».

Ранее турецкие СМИ неоднократно сообщали, что «Бешикташ» ведёт активную работу над трансфером Мохамеда Салаха и считает египетского вингера своей главной целью на летнее трансферное окно. Салах этим летом покинул «Ливерпуль» в качестве свободного агента.