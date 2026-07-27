15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» может объявить о трансфере Мохамеда Салаха уже сегодня — журналист

«Бешикташ» может объявить о трансфере Мохамеда Салаха уже сегодня — журналист
Комментарии

«Бешикташ» сегодня может объявить о переходе вингера Мохамеда Салаха. Об этом сообщил турецкий журналист Атакан Курт в социальной сети X.

По информации источника, клуб уже подготовил игровые футболки с фамилией египтянина, а также завершил все организационные приготовления к трансферу.

Журналист утверждает, что официальное объявление о переходе ожидается уже сегодня. После этого Салаху планируют устроить торжественную встречу в аэропорту, а затем провести церемонию подписания контракта на стадионе «Бешикташа».

Ранее турецкие СМИ неоднократно сообщали, что «Бешикташ» ведёт активную работу над трансфером Мохамеда Салаха и считает египетского вингера своей главной целью на летнее трансферное окно. Салах этим летом покинул «Ливерпуль» в качестве свободного агента.

Материалы по теме
Романо поделился инсайдом о будущем Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android