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Инсайдер Романо рассказал о будущем Мусиалы в «Баварии» на фоне заявления «Галатасарая»

Инсайдер Романо рассказал о будущем Мусиалы в «Баварии» на фоне заявления «Галатасарая»
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23-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала хочет остаться в своём клубе и добиться успеха, несмотря на непростой прошлый сезон, омрачённый тяжёлой травмой игрока. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, в «Баварии» и окружения полузащитника нет планов расставаться в текущее трансферное окно. Отмечается, что клуб верит в футболиста и считает важным.

Ранее «Галатасарай» выпустил официальное заявление, в котором опроверг информацию о возможном переходе Мусиалы. Ряд СМИ и инсайдеров сообщали, что турецкий клуб ведёт работу над переходом Джамала. По их данным, 23-летний немецкий полузащитник мог перейти в «Галатасарай» на правах аренды, однако официально эта информация подтверждения не получила.

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