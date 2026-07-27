Заявление Пирло о связи с Россией, Диоманд в шаге от перехода в «Реал». Главное к утру
Итальянский специалист Андреа Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что крайний нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», судейская бригада столкнулась с угрозами после матча 1-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пирло сделал заявление после проблем с назначением в сборную Италии из-за связи с Россией.
- Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», достигнуто соглашение — Романо.
- Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча «Рубин» — «Краснодар».
- «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в матче 1-го тура РПЛ.
- Тадей Погачар в пятый раз в карьере выиграл веломногодневку «Тур де Франс».
- «Краснодар» победил «Рубин» в 1-м туре РПЛ, отыгравшись по ходу матча. У Боселли — гол+пас.
- Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии.
- МЛС приняла решение по вопросу дисквалификации Месси из-за пропуска им Матча всех звёзд.
- Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменян в московское «Динамо».
- Инсайдер назвал дополнительное условие в контракте Леброна Джеймса с «Филадельфией.
- Люка Ван Аш — победитель турнира АТР-250 в Эшториле.
- Киевское «Динамо» сделало заявление и направило протест УЕФА из-за флага России в матче ЛЕ.
- Сергею Широкову предложили должность в руководстве «Сибири».
- Пожар уничтожил практически всё имущество клуба «Машук-КМВ».
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