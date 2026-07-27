Заявление Пирло о связи с Россией, Диоманд в шаге от перехода в «Реал». Главное к утру

Итальянский специалист Андреа Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что крайний нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», судейская бригада столкнулась с угрозами после матча 1-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».