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27 июля главные новости спорта, трансферы, РПЛ, хоккей, теннис, формула-1, НБА, Пирло, Месси, Диоманд, судейство,

Заявление Пирло о связи с Россией, Диоманд в шаге от перехода в «Реал». Главное к утру
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Итальянский специалист Андреа Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что крайний нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», судейская бригада столкнулась с угрозами после матча 1-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пирло сделал заявление после проблем с назначением в сборную Италии из-за связи с Россией.
  2. Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», достигнуто соглашение — Романо.
  3. Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча «Рубин» — «Краснодар».
  4. «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в матче 1-го тура РПЛ.
  5. Тадей Погачар в пятый раз в карьере выиграл веломногодневку «Тур де Франс».
  6. «Краснодар» победил «Рубин» в 1-м туре РПЛ, отыгравшись по ходу матча. У Боселли — гол+пас.
  7. Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии.
  8. МЛС приняла решение по вопросу дисквалификации Месси из-за пропуска им Матча всех звёзд.
  9. Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменян в московское «Динамо».
  10. Инсайдер назвал дополнительное условие в контракте Леброна Джеймса с «Филадельфией.
  11. Люка Ван Ашпобедитель турнира АТР-250 в Эшториле.
  12. Киевское «Динамо» сделало заявление и направило протест УЕФА из-за флага России в матче ЛЕ.
  13. Сергею Широкову предложили должность в руководстве «Сибири».
  14. Пожар уничтожил практически всё имущество клуба «Машук-КМВ».
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