Вингер «Нанта», которого связывают с «Краснодаром», не попал в заявку клуба на матч

«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Нанта» Яссина Бенхаттаба, сообщает Dzfoot.

По информации источника, российский клуб проявляет предметный интерес к 23-летнему алжирскому атакующему игроку и уже предпринял конкретные шаги для его подписания.

Отмечается, что Бенхаттаб не попал в заявку «Нанта» на последний товарищеский матч с «Ле-Маном». По данным источника, отсутствие футболиста связано с продолжающимися переговорами о его возможном переходе.

Первую часть прошлого сезона алжирец провёл в «Нанте», после чего на правах аренды перешёл в «Реймс», где сумел успешно проявить себя. Его выступления привлекли внимание нескольких клубов. Интерес к игроку также проявляли команды из Франции и нидерландский «Утрехт», однако до конкретных предложений дело не дошло.

Сообщается, что руководство «Нанта» готово рассмотреть продажу Бенхаттаба, если получит предложение, соответствующее финансовым требованиям клуба.