«Реал» готовит первое предложение «Ман Сити» по Родри. Николо Скира сообщил сумму

Инсайдер Николо Скира сообщил в социальной сети X, что «Реал» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Родри.

По информации источника, мадридский клуб намерен предложить за 29-летнего испанца около € 50–60 млн.

Сообщается, что Родри отклонил предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта, так как хочет присоединиться к «Реалу». При этом футболист уже якобы согласовал личные условия соглашения с мадридцами — контракт до 2030 года.

Теперь «Реалу» предстоит договориться с английским клубом о стоимости трансфера. «Манчестер Сити» ранее рассчитывал сохранить одного из ключевых игроков команды.