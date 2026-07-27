15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готовит первое предложение «Ман Сити» по Родри. Николо Скира сообщил сумму

«Реал» готовит первое предложение «Ман Сити» по Родри. Николо Скира сообщил сумму
Комментарии

Инсайдер Николо Скира сообщил в социальной сети X, что «Реал» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Родри.

По информации источника, мадридский клуб намерен предложить за 29-летнего испанца около € 50–60 млн.

Сообщается, что Родри отклонил предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта, так как хочет присоединиться к «Реалу». При этом футболист уже якобы согласовал личные условия соглашения с мадридцами — контракт до 2030 года.

Теперь «Реалу» предстоит договориться с английским клубом о стоимости трансфера. «Манчестер Сити» ранее рассчитывал сохранить одного из ключевых игроков команды.

Материалы по теме
«Реал» идёт за Родри и перехватывает цель «ПСЖ», «Ливерпуль» мстит. Трансферы и слухи дня
«Реал» идёт за Родри и перехватывает цель «ПСЖ», «Ливерпуль» мстит. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android