Кучаев назвал причины поражения «Ростова» в большинстве после камбэка «Оренбурга»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился мыслями после поражения своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в матче с «Оренбургом» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяевам удалось вырвать победу в меньшинстве, уступая в счёте к 84-й минуте. На 49-й минуте форвард оренбуржцев Максим Савельев получил вторую жёлтую карточку.
«Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто-то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок. При счёте 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с московской «Родиной». Игра состоится 31 июля.
- 27 июля 2026
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