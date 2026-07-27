Кучаев назвал причины поражения «Ростова» в большинстве после камбэка «Оренбурга»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился мыслями после поражения своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в матче с «Оренбургом» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяевам удалось вырвать победу в меньшинстве, уступая в счёте к 84-й минуте. На 49-й минуте форвард оренбуржцев Максим Савельев получил вторую жёлтую карточку.

«Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто-то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок. При счёте 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с московской «Родиной». Игра состоится 31 июля.