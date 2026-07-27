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«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы подписать Баркола — Плеттенберг

«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы подписать Баркола — Плеттенберг
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Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в Х, «Ливерпуль» активизировал работу над трансфером вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола и хочет завершить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, мерсисайдцы уже знают личные условия 22-летнего французского футболиста и не ожидают проблем с согласованием контракта. Главным вопросом остаётся договорённость с «Пари Сен-Жермен» по трансферу игрока.

Новые переговоры между сторонами запланированы на понедельник. «Ливерпуль» рассматривает возможность сделать первое официальное предложение в ближайшее время.

Сам Баркола открыт к уходу из «ПСЖ» этим летом. «Красные» намерены приложить максимум усилий, чтобы подписать французского вингера до дедлайна трансферного окна.

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