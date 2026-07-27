«Марсель» хочет приобрести защитника «Реала», на которого не рассчитывает Моуринью — MD

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает издание Mundo Deportivo, на 23-летнего игрока, который не входит в планы нового главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью, претендует «Марсель».

По данным источника, изначально Асенсио не горел желанием покидать Мадрид, но может в итоге согласиться на уход, на котором настаивает клуб. «Марсель» хочет арендовать испанца с обязательством выкупа за сумму в € 15 млн.

Сообщается, что «Реал» сохранит за собой права на 25% от суммы любой последующей продажи Асенсио из «Марселя». Ранее игроком интересовалась португальская «Бенфика», но клуб из Лиссабона отказался включить в сделку опцию обратного выкупа защитника для «Реала».