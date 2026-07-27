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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 27 июля

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 27 июля
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Сегодня, 27 июля, состоится заключительный матч в рамках 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 27 июля (время московское):

20:00. «КАМАЗ» — «Ротор».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» с 61 очком расположился на третьей строчке. В текущем сезоне единственной командой, набравшей максимум очков в трёх стартовых турах, остаётся «Нижний Новгород».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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