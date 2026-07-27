Видеообзор разгромной победы «Спартака» над «Родиной»

Накануне состоялся матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в матче со счётом 3:0 одержали футболисты «Спартака».

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообщества «Спартака» в VK.

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Маркиньос на 24-й минуте. Судья отменил пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR на 27-й минуте. Шафеев определил, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артёма Максименко. Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев забил третий мяч в ворота «Родины», установив окончательный счёт — 3:0.