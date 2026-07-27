«КАМАЗ» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Первой лиги начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 27 июля, состоится заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступит Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В двух стартовых турах нового сезона Первой лиги «Ротор» набрал три очка. Волгоградцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. «КАМАЗ» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда потерпела два поражения в двух первых играх.