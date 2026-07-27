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Воробьёв высказался по итогам дебютного матча за «Краснодар»

Воробьёв высказался по итогам дебютного матча за «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался по итогам дебютного матча за южный клуб, в который он перешёл в летнее трансферное окно. В рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Рубин» со счётом 3:1. Воробьёв вышел на поле в стартовом составе и отыграл 80 минут, не отметившись результативными действиями.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Всегда приятно вернуться домой и победить. Спасибо команде, приняли очень здорово. Думаю, адаптация пройдёт быстро», — сказал Воробьёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметит, что Воробьёв — воспитанник «Краснодара». Однако в главную команду «быков» он перешёл лишь в 2026 году из «Локомотива».

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