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«Челси», «Ливерпуль» и «Сити» следят за 18-летним вингером «ПСЖ» стоимостью € 50 млн — RMC

«Челси», «Ливерпуль» и «Сити» следят за 18-летним вингером «ПСЖ» стоимостью € 50 млн — RMC
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Ряд клубов английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 18-летнего вингера «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. Как сообщает издание RMC Sport, на молодого футболиста претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Также в числе клубов, которые внимательно следят за прогрессом игрока, называются «Тоттенхэм», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд. Мбайе считается одним из самых перспективных игроков, вышедших из молодёжной академии «ПСЖ».

По данным источника, столкнувшись с растущим интересом, «ПСЖ» не исключает ухода воспитанника, если поступит хорошее предложение. Однако руководство парижского клуба продолжает требовать за игрока € 50 млн. Недавно агентом Мбайе стал португалец Жорже Мендеш.

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