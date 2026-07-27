«Мы упустили победу». Игрок «Ахмата» Самородов — об игре с «Локомотивом»

Футболист грозненского «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал исход матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Ахмат» сравнял счёт в концовке встречи, на 83-й минуте.

«Полностью согласен, что создали достаточно моментов. Можно сказать, что было достаточно стопроцентных моментов, которые мы не забили: у Эгаша, у Садулаева, у меня в начале второго тайма. Это футбол — так бывает, к сожалению… Я думаю, что мы упустили победу», — сказал Максим Самородов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.