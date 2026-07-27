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«Мы упустили победу». Игрок «Ахмата» Самородов — об игре с «Локомотивом»

«Мы упустили победу». Игрок «Ахмата» Самородов — об игре с «Локомотивом»
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Футболист грозненского «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал исход матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Ахмат» сравнял счёт в концовке встречи, на 83-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Полностью согласен, что создали достаточно моментов. Можно сказать, что было достаточно стопроцентных моментов, которые мы не забили: у Эгаша, у Садулаева, у меня в начале второго тайма. Это футбол — так бывает, к сожалению… Я думаю, что мы упустили победу», — сказал Максим Самородов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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