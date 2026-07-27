Нападающий «Ахмата» Самородов отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов отреагировал на информацию в СМИ об интересе к своей персоне со стороны московского «Спартака».

— Этим летом были слухи и новости, что «Спартак» интересуется тобой. Были ли контакты со «Спартаком»?

— Вы сами говорите, что это слухи. Больше мне нечего сказать.

— Ничего такого не было?

— Я ничего не знаю, — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Самородов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.