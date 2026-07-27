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Пирло — после скандала с Россией: я больше не кандидат на пост тренера сборной Италии

Пирло — после скандала с Россией: я больше не кандидат на пост тренера сборной Италии
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Бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с букмекерской компанией в России.

Ранее тренер опубликовал заявление, в котором попытался объяснить свою позицию, заявив, что сотрудничество с российской компанией носит коммерческий, а не политический характер. Позже Пирло продублировал свой пост, добавив одну фразу.

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии», — написал Пирло в соцсети.

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