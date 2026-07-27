Защитник «Ахмата» Ибишев: мы должны были забивать два-три «Локомотиву» и выигрывать

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о ничьей с московским «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Не сказал бы, что трудно начинать сезон с двух топ-команд. Мы готовились на сборах. С «Локомотивом» мы должны были забивать два-три гола и выигрывать. Но так получилось, что сыграли вничью, потому что не реализовали. По поводу ошибок Станислав Саламович вообще не ругался. Сказал, чтобы я не обращал внимания и играл дальше», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во 2-м туре РПЛ «Ахмат» примет на своём поле московский «Спартак». Встреча запланирована на воскресенье, 2 августа.