Защитник «Ахмата» Ибишев назвал самых опасных игроков «Спартака»

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о предстоящем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт 2 августа в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Следующий матч у нас со «Спартаком», это очень хорошая команда. Последнюю игру они выиграли 3:0, теперь приедут к нам домой, посмотрим, как получится. Если говорить про самых опасных игроков «Спартака», назвал бы Солари и Маркиньоса», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).