Судья финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина завершил карьеру

Словенский арбитр Славко Винчич, обслуживавший финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором Испания победила Аргентину (1:0 д. вр.), завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Словенского футбольного союза на официальном сайте.

Винчич был арбитром ФИФА с 2010 года. Помимо финала ЧМ-2026, в своей карьере рефери обслуживал финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором «Реал» победил дортмундскую «Боруссию», а также финал Лиги Европы УЕФА между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, 4:3 пен.) в сезоне-2021/2022.

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На ЧМ-2026 46-летний Винчич отсудил четыре игры, показа 12 жёлтых карточек и две красные.