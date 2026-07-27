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Судья финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина завершил карьеру

Судья финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина завершил карьеру
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Словенский арбитр Славко Винчич, обслуживавший финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором Испания победила Аргентину (1:0 д. вр.), завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Словенского футбольного союза на официальном сайте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Винчич был арбитром ФИФА с 2010 года. Помимо финала ЧМ-2026, в своей карьере рефери обслуживал финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором «Реал» победил дортмундскую «Боруссию», а также финал Лиги Европы УЕФА между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, 4:3 пен.) в сезоне-2021/2022.

Фото: Getty Images

На ЧМ-2026 46-летний Винчич отсудил четыре игры, показа 12 жёлтых карточек и две красные.

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