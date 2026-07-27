Эгаш Касинтура: ко мне был большой интерес, но я остаюсь в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура рассказал, что в летнее трансферное окно к нему был интерес от других клубов.

— Писали, что к тебе был большой интерес этим летом от других клубов. Почему ты остался в «Ахмате»?

— Думаю, я провёл неплохой сезон. Понятно, что будет какой-то интерес ко мне. Я нахожусь там, где меня хотят видеть. Я себя очень хорошо чувствую в «Ахмате», поэтому я здесь. На данный момент меня всё устраивает.

— Была какая-то конкретика?

— Да, был большой интерес. Я уже говорил — пока что я остаюсь в команде.

— Клубы или хотя бы лиги можешь назвать?

— Это уже прошедшая история (смеётся). Поэтому лучше это не затрагивать, — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.