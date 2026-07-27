Легенда «Милана» Ривера: надеюсь, Мальдини не знал о связях Пирло с Россией

Ветеран «Милана» Джанни Ривера высказался о скандале с несостоявшимся главным тренером сборной Италии Андреа Пирло. Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность, но его кандидатура была отвергнута из-за контракта с российской букмекерской компанией.

«Пирло — не тот человек. Что касается его связей с Россией, мы должны быть очень строги. В наше время такая связь подвергла бы всё итальянское футбольное движение репутационному риску. Он никак не может быть подходящим человеком для руководства сборной, и я удивлён, что кто-то вообще мог так думать. Я думаю и надеюсь, что Мальдини не знал о его связях с московской букмекерской компанией», — приводит слова Риверы La Repubblica.

По данным СМИ, технический директор сборной Италии Паоло Мальдини, занявший свой пост 11 июля текущего года, близок к уходу из национальной команды из-за скандала с Пирло. По слухам, функционер воспринял ситуацию как вмешательство в его работу.