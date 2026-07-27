Никита Чернов ответил, мог ли перейти в «Локомотив» этим летом

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал слухи о переходе в московский «Локомотив». В мае сообщалось, что футболист был близок к подписанию контракта с железнодорожниками по схеме «1+1».

«Я сам не знаю, что это было. Просто новости. Может, с «Локомотивом» и были какие-то разговоры, но до меня ничего не доходило. Близок к подписанию контракта я точно не был. Если бы это было так, вы бы узнали от агента», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувший сезон Чернов провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды из «Спартака». Летом его контракт с красно-белыми истёк. Перед новым сезоном защитник стал игроком самарского клуба на постоянной основе.