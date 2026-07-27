Созин: Максименко из «Родины» по сравнению с форвардами ЦСКА просто Марадона

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о проблемах ЦСКА с нападающими, отметив форвардов Артёма Максименко из «Родины», Брайана Хиля из «Балтики» и Эральда Максути из «Ахмата».

«Сезон новый, а потуги у ЦСКА с форвардом всё те же. О них уже даже ленивый сказал – настолько там всё плохо. Да, это очень востребованная позиция, да, клуб никак не может угадать с нападающим. Но проблема, как мне кажется, не в позиции. А в умении, точнее, неумении работать на рынке.

Посмотрите, «Балтика» ведь как-то нашла Хиля. «Ахмат» нашёл молодого албанца Максути – уже вышел и забил «Локомотиву». А самое яркое впечатление произвёл Артём Максименко из «Родины».

По сравнению с форвардами ЦСКА он просто Марадона: высокий, техничный, цепляется за мяч отлично. Да, не забил «Спартаку», но вообще-то он парень забивной. Я не его агент, но уверен – до конца летнего трансферного окна он уйдёт в более статусную команду. Может, и в топ-клуб. И тем удивительнее, что ЦСКА привозит либо Шуманского, либо кого-то из Южной Америки, когда под боком есть такие парни», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.