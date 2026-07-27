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Джюнейт Чакыр стал куратором судейского корпуса Лиги Pari и развития молодых арбитров РФС

Джюнейт Чакыр стал куратором судейского корпуса Лиги Pari и развития молодых арбитров РФС
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Бывший арбитр Джюнейт Чакыр будет курировать работу судейского корпуса Лиги Pari и программу развития молодых арбитров Российского футбольного союза. Об этом официально сообщила пресс-служба РФС.

«Основными направлениями работы Джюнейта Чакыра в РФС станут: формирование единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработка индивидуальных планов их профессионального, физического и психологического развития.

В Первой лиге и Leon-Второй лиге он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, заниматься назначениями и анализом матчей, проводить обучение, выявлять перспективных арбитров и сопровождать их дальнейшее развитие», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

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