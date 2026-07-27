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Гол Бакаева — в видеообзоре матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Гол Бакаева — в видеообзоре матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
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Накануне состоялся матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Локомотива» в VK.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Зелимхан Бакаев на восьмой минуте. В конце второго тайма, на 83-й минуте, форвард «Ахмата» Эральд Максути сравнял счёт.

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.

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