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Сесар Монтес рассказал, когда вернётся на поле в составе «Локомотива»

Сесар Монтес рассказал, когда вернётся на поле в составе «Локомотива»
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Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, когда вернётся на поле в составе железнодорожников. Он признался, что получил травму на ЧМ-2026, где выступал за сборную Мексики.

— Многие игроки «Локомотива» писали мне сообщения в соцсетях по ходу чемпионата мира, желали удачи и поддерживали меня. Очень приятно было чувствовать эту связь во время турнира.

— Когда вас ждать на поле?
— В последней игре [против сборной Англии] я получил небольшое повреждение, оно оказалось несерьёзным. Думаю, через две недели я полностью восстановлюсь, — сказал Монтес в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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