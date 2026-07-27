Посол России в Италии обратился к Пирло после скандала с неназначением тренером сборной

Посол России в Италии и Сан-Марино Алексей Парамонов обратился к итальянскому тренеру Андреа Пирло после скандала с неназначением специалиста на пост главного тренера национальной команды. Сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность, но его кандидатура была отвергнута из-за контракта с российской букмекерской компанией.

«Дорогой Андреа Пирло, мы не знакомы, к сожалению, лично, но мне, как любому любителю спорта в мире, знакомы забитые вами голы, благодаря которым вы стали звездой и легендой мирового футбола. До последнего времени мне не было известно и то, что Вы мой коллега и являетесь, как пишет итальянская пресса, «послом российской компании». На фоне нынешнего кризиса дипломатии иметь вас как посла, несомненно, большая честь для любой страны и организации.

Жаль, что, несмотря на ваш вклад в мировой спорт и имидж Италии за рубежом, вы подвергаетесь здесь в Италии отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это уже произошло с тысячами российских спортсменов, дирижёров, музыкантов, художников, режиссёров. Пусть это вам и не поможет, но мы искренне и по-человечески солидарны с вами.

Даже несмотря на то, что итальянская сборная по футболу, тренером которой вы могли бы стать, а может, ещё и станете, могла бы представлять из себя серьёзного противника для сборной России по футболу на будущих чемпионатах Европы и мира», — написал Парамонов в телеграм-канале.