Российский букмекер Fonbet сделал заявление по скандалу с Андреа Пирло и сборной Италии

Российский букмекер Fonbet сделал заявление по скандалу с легендарным экс-футболистом Андреа Пирло и сборной Италии. Ранее стало известно, что Пирло не получил работу в национальной команде страны из-за съёмок в рекламном ролике российского букмекера.

«С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого — это служение футболу и любовь к своей стране.

Конечно, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями иностранной прессы и обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола.

В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию», — сообщили в пресс-службе Fonbet корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.