В РФС отреагировали на новость о пожаре на базе клуба «Машук-КМВ»

Пресс-служба РФС отреагировала на новость о пожаре на базе футбольного клуба «Машук-КМВ». В результате этого происшествия сгорело практически всё имущество клуба.

«РФС выражает слова поддержки футбольному клубу «Машук-КМВ». В ночь на 26 июля на базе пятигорской команды произошёл пожар. Возгорание уничтожило третий этаж здания, где проживали футболисты команды. К счастью, обошлось без пострадавших.

В воскресенье, в день происшествия, «Машук-КМВ», несмотря на все сложности и серьёзные потери, вышел на поле против «Волгаря» и выиграл со счётом 2:1. Это стало проявлением настоящего спортивного характера и силы футбола. Желаем игрокам, тренерскому штабу, сотрудникам клуба и болельщикам «Машук-КМВ» выдержки и сил. Вся футбольная семья России с вами в это трудное время», — написала пресс-служба РФС.