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Канищев: у Соболева больше всего шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ

Канищев: у Соболева больше всего шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ
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Экс-футболист Александр Канищев высказался о дубле форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 1-го тура Альфа-Банк Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Заявка на звание лучшего бомбардира по итогам сезона РПЛ у Соболева есть. Посмотрим, как будет дальше. Человек мобилизован и хочет себя проявлять наилучшим образом. Молодец! От нападающих ждут голов. Соболев это и делает. Конечно, кто-то из форвардов лиги будет с ним конкурировать. Но нападающий зависит от того, кто его обслуживает. У «Зенита» прекрасный подбор футболистов, которые могут подносить снаряды нападающему. У Соболева будет больше всего шансов стать лучшим бомбардиром, чем у других нападающих клубов РПЛ», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 1-го тура Соболев возглавляет список бомбардиров РПЛ с двумя мячами. Никто, кроме него, не забил в первом матче больше одного мяча.

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