Канищев: у Соболева больше всего шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-футболист Александр Канищев высказался о дубле форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 1-го тура Альфа-Банк Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0).

«Заявка на звание лучшего бомбардира по итогам сезона РПЛ у Соболева есть. Посмотрим, как будет дальше. Человек мобилизован и хочет себя проявлять наилучшим образом. Молодец! От нападающих ждут голов. Соболев это и делает. Конечно, кто-то из форвардов лиги будет с ним конкурировать. Но нападающий зависит от того, кто его обслуживает. У «Зенита» прекрасный подбор футболистов, которые могут подносить снаряды нападающему. У Соболева будет больше всего шансов стать лучшим бомбардиром, чем у других нападающих клубов РПЛ», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 1-го тура Соболев возглавляет список бомбардиров РПЛ с двумя мячами. Никто, кроме него, не забил в первом матче больше одного мяча.