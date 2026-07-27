15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей ЦСКА ответил, зачем клуб подписывает Бориско

Тренер вратарей ЦСКА ответил, зачем клуб подписывает Бориско
Комментарии

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о причинах подписания голкипера «Балтики» Максима Бориско. В 1-м туре Альфа-Банк Премьер-Лиги сезона-2026/2027 армейцы одержали волевую победу над калининградской командой (2:1), а Бориско принял участие в матче.

— Не хватает вратарей в обойме?
— Нет, с вратарями всё нормально.

— Усиление конкуренции?
— Можно сказать и так, — сказал Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей. Такие отступные прописаны в контракте вратаря с «Балтикой».

Материалы по теме
Сборная 1-го тура РПЛ. Огненные Барко и Соболев, новые лидеры «Краснодара»
Сборная 1-го тура РПЛ. Огненные Барко и Соболев, новые лидеры «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android