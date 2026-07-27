Тренер вратарей ЦСКА ответил, зачем клуб подписывает Бориско

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о причинах подписания голкипера «Балтики» Максима Бориско. В 1-м туре Альфа-Банк Премьер-Лиги сезона-2026/2027 армейцы одержали волевую победу над калининградской командой (2:1), а Бориско принял участие в матче.

— Не хватает вратарей в обойме?

— Нет, с вратарями всё нормально.

— Усиление конкуренции?

— Можно сказать и так, — сказал Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей. Такие отступные прописаны в контракте вратаря с «Балтикой».