Тренер вратарей ЦСКА поделился деталями восстановления Акинфеева после травмы

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о состоянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который продолжает восстановление после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1) ворота команды защищал голкипер Владислав Тороп.

— Что с Игорем Акинфеевым, как его состояние?

— Он восстанавливается. Дай бог, всё пройдет удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днём всё лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем начнёт уже тренироваться, — сказал Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.