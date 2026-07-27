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Тренер вратарей ЦСКА поделился деталями восстановления Акинфеева после травмы

Тренер вратарей ЦСКА поделился деталями восстановления Акинфеева после травмы
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Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о состоянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который продолжает восстановление после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1) ворота команды защищал голкипер Владислав Тороп.

— Что с Игорем Акинфеевым, как его состояние?
— Он восстанавливается. Дай бог, всё пройдет удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днём всё лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем начнёт уже тренироваться, — сказал Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.

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