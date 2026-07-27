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Отец Боселли: Хуан проведёт отличный год в «Краснодаре»

Отец Боселли: Хуан проведёт отличный год в «Краснодаре»
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Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Краснодара» Хуана Боселли, высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «быками» и «Рубином» (3:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Думаю, для Хуана это был очень важный матч. Он проявил решимость в гостях у сильного соперника, как это прежде не раз делал в «Пари НН». Сын доказал, что уже полностью адаптировался к команде. Верю, что он проведёт отличный год в большой команде. Его гол в Казани оказался очень важным. «Краснодар» проигрывал 0:1, расстояние до ворот было достаточно большим, но он здорово пробил. А его голевой пас — это просто топ! Сыну прилично доставалось от соперников в этой игре, но он хочет продолжать приносить пользу команде. Как показал пример сборной Испании, сила — в коллективизме», — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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