Ибишев: «Ахмат» способен быть в топ-5 по итогам сезона РПЛ
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Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев оценил шансы грозненцев занять место в верхней части турнирной таблицы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В 1-м туре клуб из столицы Чечни сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8' 1:1 Максути – 83'
«На счёт конкретного места «Ахмата» в этом сезоне не знаю. Посмотрим, будем играть, выигрывать, сколько можем, а там будет видно. Но думаю, «Ахмат» способен быть в топ-5», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Во 2-м туре РПЛ «Ахмат» примет на своём поле московский «Спартак». Встреча запланирована на воскресенье, 2 августа.
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