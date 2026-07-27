Ибишев: «Ахмат» способен быть в топ-5 по итогам сезона РПЛ

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев оценил шансы грозненцев занять место в верхней части турнирной таблицы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В 1-м туре клуб из столицы Чечни сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«На счёт конкретного места «Ахмата» в этом сезоне не знаю. Посмотрим, будем играть, выигрывать, сколько можем, а там будет видно. Но думаю, «Ахмат» способен быть в топ-5», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во 2-м туре РПЛ «Ахмат» примет на своём поле московский «Спартак». Встреча запланирована на воскресенье, 2 августа.