Канищев: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» за золото — в игре видна рука Карседо

Российский экс-футболист Александр Канищев высказал мнение, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» в чемпионской гонке.

«В игре «Спартака» видна рука Карседо. Команда играет уверенно и разыгрывает очень хорошие комбинации. Есть много интересных ходов. Коллектив заряжен. Им не повезло с «Зенитом» в Суперкубке России. Было видно, что они играли с достаточно большим преимуществом над соперником. «Спартак» выглядит командой, которая может стать конкурентом «Зениту» в борьбе за золото.

Согласно результату матча с «Акроном» у «Зенита» всё хорошо. Видно, что «Зенит» подошёл подготовленным к началу сезона. Всё как надо — и хорошо! Со «Спартаком», конечно, подфартило в Суперкубке России. Соперник достаточно неплохо выглядел по сравнению с «Зенитом». Но везёт сильнейшим. А «Акрон» в 1-м туре РПЛ не готов к уровню такого соперника, как «Зенит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.