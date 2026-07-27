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«Сгорело всё». Главный тренер «Машука» Садиров раскрыл подробности пожара на базе клуба

«Сгорело всё». Главный тренер «Машука» Садиров раскрыл подробности пожара на базе клуба
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Главный тренер «Машука» Артур Садиров раскрыл подробности пожара на базе клуба, в результате которого была уничтожена большая часть клубного имущества.

«Третий этаж на базе полностью сгорел, на втором этаже четыре номера. Вещи и имущество пропали из-за потопа после тушения пожара. По сути, у команды сгорело всё. Что послужило причиной? Службы выясняют все обстоятельства. Слава богу, мы отскочили, никто не пострадал. Все живы и здоровы. Но имущество клуба и наш дом, который объединял нас и держал вместе. К сожалению, мы его лишились. Что будет дальше? Посмотрим. У меня будет встреча с президентом клуба. Я узнаю о дальнейших планах по размещению команды. Сейчас вынужденная мера — разместить ребят в ближайших локациях: квартирах, гостиницах и гостевых домах. Рано или поздно я бы хотел вернуться к той ситуации, когда команда должна быть вместе.

Каким образом это будет происходить? Время покажет. В день матча в Астрахани, в очень непростом противостоянии с клубом «Волгарь», нам пришлось услышать утром такую новость. Пришлось ребят вернуть определёнными словами и действиями. Тренерский штаб по-настоящему испытал трудности. Но мы видим, что команда одержала победу в непростом противостоянии. На произошедшее мы уже никак не можем повлиять. Наши ребята — большие молодцы, объединились вокруг проблемы. Мы в очередной раз показали, что в «Машуке» царит определённая атмосфера. В команде собраны по-настоящему лидеры и бойцы», — сказал Садиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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