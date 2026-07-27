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Кьеллини может сменить Мальдини в сборной Италии после скандала с Пирло — GdS

Кьеллини может сменить Мальдини в сборной Италии после скандала с Пирло — GdS
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Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может сменить соотечественника Паоло Мальдини на посту технического директора после скандала с тренером Андреа Пирло. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Мальдини близок к уходу со своего поста, поскольку был главным сторонником приглашения в сборную Пирло, но его кандидатура была отвергнута из-за контракта экс-полузащитника с российской букмекерской компанией.

Сообщается, что президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго может назначить на должность технического директора сборной Италии Кьеллини, который с 2024 года работает на управленческих должностях в «Ювентусе».

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