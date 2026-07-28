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Челси — Вестерн Сидней Уондерерс: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 12:45 28 июля

«Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 12:45
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Сегодня, 28 июля, в 12:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Игра пройдёт в Сиднее. Она станет дебютной для Хаби Алонсо в качестве главного тренера лондонской команды.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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