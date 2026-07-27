Названы два кандидата на пост тренера Италии после отказа от Пирло из-за связей с Россией

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго может лично выбрать нового главного тренера сборной Италии после скандала с неназначением экс-полузащитника Андреа Пирло из-за контракта с российской букмекерской компанией. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, если Малаго решит действовать самостоятельно, наиболее вероятным кандидатом на тренерский пост будет итальянец Роберто Манчини. Однако эта кандидатура также вызывает споры из-за прецедента с внезапным уходом из сборной Италии ради контракта в Саудовской Аравии в 2023 году.

Альтернативный вариант возможен в случае увольнения технического директора сборной Италии Паоло Мальдини, чьей инициативой и было приглашение Пирло. Если место Мальдини займёт экс-футболист Джорджо Кьеллини, который с 2024 года работает на управленческих должностях в «Ювентусе», в списке снова может появиться бывший тренер туринцев Антонио Конте, под руководством которого Кьеллини играл в период с 2011 по 2014 год.