В «Машуке» рассказали о помощи от РФС и других клубов после пожара на базе команды

Главный тренер «Машук-КМВ» из Leon-Второй лиги Артур Садиров высказался о помощи со стороны РФС и российских клубов после пожара на базе команды, который произошёл в ночь на 26 июня.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных. Очень много клубов откликается на просьбу помочь, чтобы мы выставили лицевой расчётный счёт для сбора средств в поддержку клуба. Этот момент буду обсуждать с президентом команды. На нас выходил РФС, хочет помочь нам экипировкой, которая сгорела. Сгорели паспорта, военные билеты, личные вещи. У игроков ничего не осталось. Будем всячески помогать футболистам. Ещё недавно была намного более масштабная проблема в Республике Дагестан. Мы видели, как всей страной люди объединились. Футбольный клуб «Машук» не оставался в стороне, мы тоже помогли в этой ситуации.

Слава богу и всевышнему, что все живы и здоровы. Очень неприятно терять имущество, но жизнь продолжается. Наше руководство сделает всё возможное, чтобы возместить эти утраты. Мы обязаны двигаться только вперёд. На носу очень много трудностей. Мы обязаны их преодолевать. Я верю, что у клуба будет светлое будущее. На сегодня мы уже год не видим наш стадион, который находится на реконструкции. Единственное, что держало нас в тонусе, была база. А сегодня и её не стало. Живём мы в Пятигорске, тренируемся в Железноводске, играем в Ессентуках. Думаю, в таких спартанских условиях клуб «Машук» показывает свою конкурентоспособность на футбольном поле. Очень надеюсь, что эти трудности у нас в один миг закончатся. Мы должны двигаться только вперёд!» — сказал Садиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.