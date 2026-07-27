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Валерий Карпин поделился впечатлениями от ЧМ-2026 и объяснил успех сборной Испании

Валерий Карпин поделился впечатлениями от ЧМ-2026 и объяснил успех сборной Испании
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, а также объяснил, как сборная Испании добилась успеха на турнире. В финале ЧМ-2026 испанцы одержали победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

– Какие общие впечатления от турнира: качество игры, интенсивность, зрелищность?
– Больше участников — больше матчей, забитых голов, болельщиков, трансляций и тем для обсуждения в СМИ. Значит, цели ФИФА по популяризации и коммерции достигнуты. Профессиональная оценка уровня команд и качества футбола — это немного другая история. Но тут, опять же, вопрос целеполагания.

– Какие выделите тактические нюансы, отдельно взятые тренды, тренерские ходы и решения?
– Матчи национальных команд, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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